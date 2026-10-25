Для гарантування повної безпеки держави важливо зберегти чисельність Збройних сил України на рівні 800 тисяч військовослужбовців. Параметри армії залишаються винятково внутрішнім питанням України та не підлягають обговоренню з представниками росії чи США, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, кількісний склад Збройних сил України може коригуватися у сторону зменшення в разі набуття країною повноправного членства в НАТО. Ключовим чинником у цьому питанні є фінансові можливості утримання війська - хто буде платити за утримання української армії - та забезпечення гарантій безпеки в межах Альянсу.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН.

Також Зеленський заявив, що для України принциповими залишаються збереження армії та відмова від нейтралітету, а її гарантії безпеки не можуть диктуватися російською стороною. Водночас питання щодо територій визначено як «червону лінію», яку Україна готова обговорювати виключно на рівні лідерів держав, тоді як технічні групи мають опрацьовувати деталі безпекових гарантій за участі США та Європи, що має відбутися на наступних переговорах.

Однак заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

Читай нас у