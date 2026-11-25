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Найважча ситуація з енергопостачанням станом на 25 листопада спостерігається в Дніпрі, Дніпропетровській області та Запоріжжі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на всіх пошкоджених російськими обстрілами об’єктах тривають відновлювальні роботи, і попри те, що фахівцям доводиться призупиняти ремонти через постійні загрози нових атак, енергетики забезпечені всім необхідним обладнанням та ресурсами для повернення світла споживачам.

Глава держави зазначив, що російські війська цілеспрямовано б’ють по лініях електропередач, мережах і підстанціях, щоб ускладнити передачу електроенергії від генерації, та пообіцяв гідну відповідь на кожен удар. Окремо Зеленський відзначив бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ, які українськими безпілотниками атакували російський військовий аеродром, і наголосив, що ворожа авіація, військові кораблі та судна, які перевозять російську зброю, залишаються законними цілями України.

Джерело: допис президента України Володимира Зеленського у Telegram.

У середу, 25 листопада, російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено магістральні мережі та знеструмлено частину Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни. Найскладніша ситуація станом на 25 листопада наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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