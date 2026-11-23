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Засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок, 23 листопада, зосередилося на протидії російським реактивним дронам у цьому та наступному роках із урахуванням планів агресора щодо їхнього виробництва й застосування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За даними розвідки, відомі обсяги російського випуску безпілотників та схеми постачання компонентів, що вимагає посилення санкцій, жорсткішого експортного контролю в низці країн, а також нарощування власних засобів збиття.

Президент вказав, що для посилення оборони Україні потрібно більше винищувачів F-16 та винищувачів Gripen, надходження яких очікується з січня, а також розширення парку літаків загалом — над цим працюють на рівні лідерів держав, МЗС і Міноборони. Крім того, українські виробники зброї представили ефективніші перехоплювачі проти реактивних «шахедів», які планують максимально законтрактувати.

Джерело: заява президента України Володимира Зеленського за підсумками засідання Ставки.

Під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом посилити Повітряні сили ЗСУ додатковими літаками.

Україна очікує перші винищувачі Gripen у січні-лютому 2027 року, — Україна очікує перші винищувачі Gripen у січні-лютому 2027 року, — Зеленський.

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