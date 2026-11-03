Зеленський назвав свої очікування від Трампа після виборів у США

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Під час виступу на Берлінській безпековій конференції Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після виборів у США Дональд Трамп зосередиться на досягненні справедливого миру в Україні.

Глава держави підкреслив, що хоча американський лідер має значний вплив на російського диктатора Володимира Путіна, для припинення агресії необхідний набагато сильніший тиск на РФ.

Володимир Зеленський наголосив, що кремлівське керівництво не сприймає звичайну дипломатію як дієвий інструмент і зважає лише на мову тиску та рішучих дій міжнародної спільноти.

Джерело: Виступ Президента України Володимира Зеленського на Берлінській безпековій конференції / Матеріали видання «Главком».

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

Під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

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