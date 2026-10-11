Зеленський назвав умову для проведення президентських виборів в Україні — Sky News

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Україна готова провести вибори президента, якщо Володимир Путін погодиться на 60-денне перемир’я. Про таку умову заявив президент Володимир Зеленський.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

«Якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, Україна проведе вибори», — сказав Зеленський.

Заява глави держави з цього приводу пролунала після того, як президент США Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера, повідомляє Sky News.

Раніше Ілон Маск слідом за Трампом розкритикував Зеленського.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

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