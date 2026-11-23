0:00 / 0:00

Україна готова вже найближчим часом провести чотиристоронні переговори за участю Європи, США та рф щодо завершення війни, однак перед цією зустріччю Київ, Вашингтон і європейські партнери мають узгодити спільний порядок денний.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок під час виступу у форматі відеозв’язку на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Бундестазі у Берліні.

За словами глави держави, Україна готова до такої зустрічі «буквально завтра» і сподівається, що вона відбудеться навіть раніше Різдва, про що раніше згадували міжнародні партнери. Водночас він наголосив на важливості ретельної підготовки та вироблення єдиної позиції України, Європи й Америки, яка забезпечить сильніший результат за столом переговорів.

Зеленський підкреслив, що американській стороні вже вдалося досягти домовленості про залучення європейських представників до переговорного процесу, на чому Київ наполягав із першого дня дипломатичних зусиль. На переконання президента, формат зустрічі — Україна, Європа та США з одного боку й рф з іншого — відповідає майбутній архітектурі безпеки та фактично є перемовинами Заходу з москвою, а ключовим питанням домовленостей має стати реальне гарантування безпеки, яке не дозволить росії використати мир як паузу перед новою агресією.

Джерело: Укрінформ.

До цього Зеленський повідомив, що наступний етап переговорів може відбутися до Різдва.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що чергові тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні мають відбутися найближчим часом. Точної дати зустрічі він не назвав.

Читай нас у