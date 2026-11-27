Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Ліберії Сарою Бейсолоу Ньянті, яка приїхала до України для участі у форумі Food from Ukraine. Сторони обговорили можливості співпраці в сільському господарстві, освіті та медицині. Зустріч відбулася 27 листопада 2026 року, а візит глави МЗС Ліберії став першим в історії двосторонніх відносин між країнами.

Він подякував Сарі Бейсолоу Ньянті за участь у форумі Food from Ukraine та наголосив на важливості її приїзду для розвитку відносин між двома державами.

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«І сьогодні це перший в історії двосторонніх відносин візит керівника МЗС Ліберії до нашої країни. Сподіваємось, що він стане початком міцнішого партнерства між нашими державами», — зазначив президент.

Під час переговорів сторони розглянули кілька напрямів, у яких Україна та Ліберія можуть розширити співпрацю. Насамперед ідеться про аграрну сферу. Також обговорили можливості взаємодії в освіті та медицині.

Україна розраховує на підтримку Ліберії в ООН

Окрему увагу Зеленський приділив позиції Ліберії на міжнародній арені. Президент подякував країні за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Організації Об’єднаних Націй.

«Вдячні Ліберії за її чітку позицію на підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Розраховуємо, що вона буде послідовною під час головування Ліберії у Радбезі ООН», — наголосив Зеленський.

Ліберія головує в Раді Безпеки ООН у листопаді 2026 року. Цей орган відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки. Його позиція й рішення мають важливе значення для обговорення міжнародних конфліктів, зокрема російської агресії проти України.

Що відомо про форум Food from Ukraine

Участь міністерки закордонних справ Ліберії у форумі Food from Ukraine стала одним із приводів для її візиту до Києва. Україна використовує цю платформу для розвитку міжнародного партнерства у сфері продовольчої безпеки та підтримки країн, які потребують продовольства.

Для України співпраця з Ліберією важлива не лише з погляду торгівлі та аграрного сектору. Київ також зацікавлений у підтримці африканських держав на міжнародному рівні та розвитку контактів у сферах освіти й охорони здоров’я.

Зустріч Зеленського із Сарою Бейсолоу Ньянті стала першим візитом очільника зовнішньополітичного відомства Ліберії до України. Сторони заявили про зацікавленість у міцнішому партнерстві, однак конкретних домовленостей або підписаних угод за підсумками зустрічі президент не повідомив. Про зустріч Зеленський повідомив у Facebook.

27 листопада міністерка закордонних справ Ліберії Сара Бейсолоу Ньянті прибула до Києва з офіційним візитом. Це перший в історії візит глави МЗС Ліберії до України.

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