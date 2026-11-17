За словами президента, Олександр Поклад доповів про підготовку бойових операцій СБУ. Сторони обговорили, які завдання Служба планує виконати найближчим часом, і визначили ті, що мають пріоритетне значення. «Обговорили бойові операції Служби, які готуються зараз, та визначив пріоритетні», — написав Зеленський.

Під час зустрічі також порушили питання внутрішньої роботи СБУ. Олександр Поклад запропонував комплекс рішень, які, на його думку, можуть посилити Службу та зробити її роботу ефективнішою. Президент доручив підготувати системний план із відповідними пропозиціями. Його мають розробити на основі озвучених під час зустрічі рішень.

Окремо Зеленський згадав про кадрові питання. За його словами, щодо них уже є відповіді, однак конкретних прізвищ, посад або можливих кадрових змін президент не назвав.

Наприкінці повідомлення глава держави подякував працівникам СБУ, які беруть участь у бойових операціях і виконують інші завдання. «Дякую всім у Службі безпеки України, хто воює і працює справді заради національних інтересів України і безпеки нашої держави», — наголосив Зеленський. Подробиць щодо запланованих операцій СБУ та змісту запропонованих внутрішніх змін президент наразі не розкрив. Про зустріч Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Головним завданням України на цю зиму залишається посилення протиповітряної оборони. За підсумками 37-го засідання у форматі «Рамштайн» міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що оголошені партнерами внески допоможуть посилити ППО, зокрема завдяки закупівлі ракет за програмою PURL.

Генсек НАТО Марк Рютте 17 листопада заявив, що всі сторони, які можуть допомогти відновити повноцінну швидкість супутникового зв’язку Starshield для Сил оборони України, залучені до цього процесу.