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18 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся з радницею з питань відбудови Оксаною Маркаровою.

Сторони обговорили економічну стійкість України, залучення інвестицій та розвиток бізнес-інновацій у співпраці з американськими й європейськими компаніями.

За словами президента, на найближчі місяці визначили ключові завдання та заходи, на яких має зосередитися Україна. Також Зеленський наголосив на важливості підтримання комунікації зі США на різних рівнях.

Джерело: Володимир Зеленський.

Колишня посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова офіційно спростувала інформацію про нібито отриману пропозицію очолити Офіс президента України.

Колишній посол України у США Оксана Маркарова, якій пророкували місце голови Офісу президента або ж представника при МВФ, призначена радницею Зеленського з питань відбудови та інвестицій.

Президент України Володимир Зеленський поінформував посла України в США Оксану Маркарову про намір звільнити її з займаної посади. Водночас він запропонував їй залишитись у команді на іншій позиції.

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