Зеленський обговорив із Папою Римським ситуацію в окупованих Олешках

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Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

Як зазначається в повідомленні пресслужби Святого Престолу, під час розмови Понтифік звернув увагу на складну ситуацію в Олешках і нагадав про прохання щодо гуманітарного перемир’я, яке раніше передав очільнику Кремля Путіну.

«Папа висловив сподівання, що співпраця обох сторін дозволить забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення», - йдеться у повідомленні.

На завершення розмови Папа Лев XIV підтвердив відданість Святого Престолу справі діалогу та миру.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі обговорив також із Папою Римським російську ескалацію та постійні удари Росії по українських містах і громадах.

«Говорив із Папою Римським Левом XIV і побажав Його Святості повного та швидкого відновлення після операції. Ми вдячні за те, що навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам’ятає про Україну та молиться за наших людей. Детально розповів про ситуацію з російською ескалацією, постійні удари Росії по українських містах і громадах. Звісно, говорили також про всі безпекові виклики та загрози, які зараз є, зокрема періодичну відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні атаки, що сталося вже тричі за останній час», - зазначив Зеленський.

Він подякував Понтифікові за підтримку та всі зусилля заради досягнення гідного миру.

Про це повідомила Vatican News.

В Олешках залишаються близько двох тисяч людей.

Ситуація в Олешках є прикладом геноциду з боку Росії, — Зеленський.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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