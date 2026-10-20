Зеленський обговорив із Рубіо перехоплювачі для боротьби з балістикою та відновлення Starlink

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Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

Сторони обговорили питання, важливі для захисту життя українців, зокрема постачання перехоплювачів балістичних ракет, раннє попередження про російські балістичні атаки та ситуацію навколо Starlink і Starshield.

«Говорив з Марко Рубіо, і це було предметно – по тих питаннях, які мають значення. Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію.

Перше – це перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя. Друге – раннє попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим. Третє – ситуація навколо Старлінку/Старшилду, яку треба відновити.

Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей. Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту.

Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!» – зазначив глава держави.

Таким чином, серед ключових тем розмови були посилення протиповітряної оборони України, своєчасне отримання попереджень про балістичні удари та відновлення роботи Starlink і Starshield. Зеленський також наголосив, що ці питання розглядають на тлі дипломатичних зусиль України, спрямованих на завершення війни.

Сторони домовилися найближчим часом знову вийти на зв’язок, щоб обговорити подальший розвиток ситуації.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

Президент США Дональд Трамп назвав дії Росії у війні проти України прийнятними та розкритикував Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні припиняти бойові дії. Американський лідер також заявив, що Київ міг раніше укласти угоду на вигідніших умовах.

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