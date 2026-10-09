Зеленський обговорив з міністром оборони Естонії посилення ППО і експорт зброї

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонії Мартіном Херемом, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, нові внески до програми PURL та експорт українського озброєння.

Глава держави подякував за підтримку та зазначив, що програма PURL дозволяє отримувати перехоплювачі балістики, а також розповів про реалізацію ініціативи Drone Deal. Ця домовленість має відкрити експорт перевіреної української зброї до Естонії, що забезпечить Україну додатковими коштами для захисту. Команди обох країн домовилися оперативно опрацювати наповнення такого експортного пакету. Крім того, під час переговорів обговорювалася надійна підтримка України на шляху до Європейського Союзу.

Про це глава держави повідомив в Telegram.

Естонія передала до Європейського арбітражного суду в Страсбурзі спір із компанією Datasel S.R.L. щодо контрактів на постачання снарядів для України. Естонський центр оборонних інвестицій перерахував компанії авансові платежі на загальну суму близько 70 млн євро, однак боєприпаси не надійшли у передбачені контрактами строки.

Естонія виділить 400 тисяч євро на термінову гуманітарну допомогу Україні.

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