Зеленський обговорив зі Стуббом і Стьоре деескалацію та підготовку переговорів

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Сторони обговорили необхідність деескалації з боку Росії, захист української енергетики та інфраструктури, а також підготовку тристоронньої зустрічі України, США та Росії, запланованої на листопад на рівні команд.

Володимир Зеленський розповів, що поспілкувався з лідерами Фінляндії та Норвегії після їхньої розмови з російським керівником. Також контакт відбувся в продовження дискусій, які проходили в Осло за участю представників США, Європи та НАТО.

«Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та в продовження наших дискусій в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО», — написав Зеленський у соцмережах 27 жовтня.

Президент подякував партнерам за докладний брифінг і активну підтримку української дипломатії та спільних мирних зусиль.

За словами Зеленського, Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре наголосили російському керівництву на необхідності реальних кроків для деескалації, зокрема щодо української енергетики та інфраструктури.

«Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури. Обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – українська, американська, російська», — повідомив глава держави.

Під час розмови сторони також обговорили підготовку до майбутньої тристоронньої зустрічі за участю української, американської та російської команд. За словами Володимира Зеленського, вона запланована на листопад.

Президент окремо наголосив на ролі Фінляндії та Норвегії у питаннях європейської безпеки, адже обидві країни мають спільний кордон із Росією.

«Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях», — зауважив Зеленський.

Крім того, учасники розмови обговорили можливі формати взаємодії України з європейськими партнерами. Вони можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатичних зусиль, зміцнення української оборони та забезпечення спільної безпеки.

«Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни росією має припинитись. Дякую всім, хто з Україною!» — підсумував Президент України.

Про це повідомляється у заяві глави держави.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере після їхніх переговорів із Володимиром Путіним. Про це повідомили в Офісі президента України.

Нагадаємо, Сибіга пояснив, чому серйозні переговори з Росією поки неможливі.

Раніше Зеленський оцінив перспективи нових мирних переговорів із росією.

До цього помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Також Ушаков заявив, що Росія, США та Китай почали готувати тристоронню зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. За словами помічника путіна, Москва, Вашингтон і Пекін нібито вже готові до її проведення.

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