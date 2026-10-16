Зеленський очікує домовленостей зі США про нову зустріч найближчими днями

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Президент України Володимир Зеленський очікує, що протягом найближчих днів українська та американська сторони домовляться про проведення нової зустрічі на одному з рівнів. Переговори з американською командою тривають, а контакти між сторонами залишаються постійними.

«Ми розмовляємо з американською переговорною командою. Я знаю, наша команда з ними в постійному контакті. Думаю, у найближчі дні домовляться про зустріч на тому чи іншому рівні», — сказав глава держави.

Президент також заявив, що Україна продовжуватиме боротьбу, попри складні обставини, спричинені війною. За його словами, важливо не лише продовжувати жити, а й зберігати людську гідність.

«Ми будемо продовжувати жити і боротись», — зазначив Зеленський.

«Головне — з гідністю жити. Це ж дуже важливо сьогодні в житті — якісь життя важлива. Вона така страшна під час війни. Дуже важливо, щоби гідність залишалась», — наголосив президент.

Напруженість у відносинах між Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом посилилася на тлі рішень американської адміністрації щодо Росії.

Зокрема, Трамп ухвалив рішення послабити частину санкцій проти Росії та дозволити закупівлю російського дизельного пального. Крім того, американський президент вимагає від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Такі об'єкти є важливим джерелом доходів Росії, які вона може використовувати для фінансування війни проти України. Водночас українські удари по російській нафтовій інфраструктурі спрямовані на обмеження можливостей Москви отримувати кошти для продовження бойових дій.

На цьому тлі Київ і Вашингтон продовжують контакти щодо подальшої взаємодії, а найближчими днями сторони можуть узгодити нову зустріч переговорних команд.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції у Брюсселі.

Американські сенатори-республіканці Роджер Вікер та Кевін Крамерзапропонували президенту України Володимиру Зеленському тимчасово припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін Сполучені Штати можуть розширити зону покриття української супутникової мережі Starlink приблизно на 300 кілометрів углиб території Росії.

Україна відновить удари по нафтопереробних заводах Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Подробиці щодо термінів і масштабів майбутніх атак наразі не наведені.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах.

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