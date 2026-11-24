Володимир Зеленський в інтерв’ю данському журналісту Бенжамену Гаву розповів, чи сумує за акторською кар’єрою, як проводить час із родиною та як війна вплинула на його самопочуття.

Президент зазначив, що любив свою роботу актором, продюсером і сценаристом, особливо процес створення нових історій, однак не сумує за минулим. Найбільше йому бракує часу з родиною.

Зеленський також зізнався, що не вважає себе хорошим батьком через постійну зайнятість. Коли випадає можливість побути з дітьми, він хоче не просто допомагати їм із навчанням, а й говорити про їхні переживання та життя.

Окремо президент розповів, що його фітнес-браслет Whoop показує лише 4–6% відновлення. За його словами, друзі були здивовані настільки низькими показниками, а дружина зауважує, що він останнім часом трохи постарів.

Джерело: інтерв’ю Володимира Зеленського Бенжамену Гаву