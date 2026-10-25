Зеленський оцінив оцінив перспективи нових мирних переговорів із росією

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Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

Шляхи врегулювання та можливе проведення саміту в Абу-Дабі чи Європі залежать від багатьох факторів, зокрема від розвитку ситуації на Близькому Сході. Наразі невідомо, що саме спричинило зміну риторики кремля, проте не виключається наявність непублічних домовленостей між США та рф.

Водночас США застерегли від небезпеки скасування обмежень проти росії до досягнення реальних результатів, оскільки санкції запроваджувалися за збройну агресію, а не заради самого факту ведення діалогу.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Також Ушаков заявив, що Росія, США та Китай почали готувати тристоронню зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. За словами помічника путіна, Москва, Вашингтон і Пекін нібито вже готові до її проведення.

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