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Володимир Зеленський перепросив прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні після атаки на російський корвет поблизу Лівії.

Причиною невдоволення Рима стала відсутність попереднього повідомлення про операцію, а не сам удар по російському кораблю.

За даними джерел ТСН, Мелоні обурило те, що Київ не попередив італійську сторону про підготовку операції. При цьому, як зазначається, жодна з європейських країн не була поінформована заздалегідь, а координація відбувалася з іншими партнерами.

Після телефонної розмови сторони домовилися налагодити прямий обмін інформацією між відповідними органами, а також забезпечити регулярну та ефективну комунікацію для координації подальших дій.

Джерело: ТСН.

У п’ятницю, 27 листопада, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела напружену телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Причиною стали українські удари по російських кораблях біля узбережжя Лівії, про які Київ заздалегідь не повідомив європейських партнерів. В офісі Мелоні заявили, що такі дії загрожують безпеці регіону та можуть поширити війну на Середземномор’я.

Президент Володимир Зеленський підтвердив прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні, що українська операція проти російських суден біля берегів Лівії відбулася без попередньої координації з європейськими партнерами. Водночас Україна готова налагодити регулярний обмін інформацією з Італією.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у лівійському порту Бенгазі.

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