Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі

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Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

За словами Глави держави, діалог у тристоронньому форматі пройшов конструктивно та змістовно. Сторони обговорили можливі параметри гуманітарних кроків із пріоритетом на звільненні військовополонених, деталі довгострокових гарантій безпеки для України, створення інструментів упередження повторної агресії, а також необхідність кроків для деескалації.

Зеленський визначив завдання для української команди на наступні етапи перемовин і висловив вдячність американській стороні за організацію переговорного процесу та Об'єднаним Арабським Еміратам за надання переговорного майданчика.

Джерело: Офіційне звернення Президента України Володимира Зеленського у телеграмі.

Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджували підходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

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