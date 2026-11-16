Зеленський підписав нові санкційні укази проти Росії
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання нових санкційних указів, спрямованих на посилення тиску на Росію.
«І щойно я підписав нові санкційні укази. Будуть і ще рішення РНБО щодо санкцій. Документи готуються. Санкційний тиск – наш і партнерів – має залишатись сильним», - розповів Зеленський.
Він наголосив, що санкції – це те, що найбільше сприяє створенню у Росії мотиву закінчити війну.
Про це глава держави повідомив у зверненні наприкінці 1727-го дня війни.
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