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Зеленський підписав нові санкційні укази проти Росії

UA NEWS 16 Листопада 2026 21:12
Зеленський підписав нові санкційні укази проти Росії
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання нових санкційних указів, спрямованих на посилення тиску на Росію.

«І щойно я підписав нові санкційні укази. Будуть і ще рішення РНБО щодо санкцій. Документи готуються. Санкційний тиск – наш і партнерів – має залишатись сильним», - розповів Зеленський.

Він наголосив, що санкції – це те, що найбільше сприяє створенню у Росії мотиву закінчити війну.

Про це глава держави повідомив у зверненні наприкінці 1727-го дня війни.

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