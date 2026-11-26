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Президент України Володимир Зеленський підписав і повернув 26 листопада в Раду три законопроєкти, схвалені на виконання міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Це закони про спрощення адміністрування ПДВ, посилення відповідальності за підкуп іноземних посадовців та вдосконалення системи корпоративного управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Закон №5052-IX посилює відповідальність за підкуп іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях і розширює можливості для міжнародного співробітництва в розслідуванні корупційних злочинів відповідно до стандартів ОЕСР та ЄС, а закон №5039-IX удосконалює систему корпоративного управління ФГВФО згідно з вимогами євроінтеграції.

Джерело: повідомлення пресслужби апарату Верховної Ради України.

До переліку реформ, які Україна має виконати для отримання фінансування від Європейського Союзу, увійшли зміни в податковій системі, зокрема запровадження ПДВ для ФОП та оподаткування посилок. Кредит для України передбачено у вигляді трьох траншів, однак строки їх надання залежатимуть від виконання встановлених умов і прогресу реформ.

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