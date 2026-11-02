Зеленський підписав указ про захист національного мовлення під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №1080/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нейтралізації загроз сталому функціонуванню національного мовлення в умовах воєнного стану.

Рішення РНБО спрямоване на забезпечення стабільної роботи національного мовлення в Україні під час війни.

Відповідне рішення РНБО ухвалила 9 вересня 2026 року. Контроль за його виконанням президент поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Документ передбачає комплекс заходів для забезпечення безперебійної роботи українського телерадіомовлення, зокрема після російських обстрілів. Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Адміністрація Держспецзв’язку разом із Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення мають невідкладно забезпечити відновлення пошкоджених і зруйнованих об’єктів телерадіомовлення. Йдеться, зокрема, про телевізійні вежі та передавальне обладнання.

Також передбачено створення резерву необхідного обладнання. Це має дозволити оперативно замінювати технічні засоби, знищені внаслідок російських атак, і скоротити час відновлення сигналу.

Окремий пункт стосується стабільної та безперебійної трансляції телеканалів у цифровій мережі МХ-7. Це державний мультиплекс стандарту DVB-T2, який забезпечує цифрове ефірне телемовлення.

Кабінет міністрів має невідкладно забезпечити фінансування передбачених заходів. Таким чином, уряд повинен виділити кошти як на відновлення пошкодженої інфраструктури, так і на формування технічного резерву.

Про це повідомляється з посиланням на указ президента.

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації до 29 січня 2027 року.

Нагадаємо, війна Росії проти України може тривати щонайменше до весни 2027 року, а нове вікно можливостей для мирних переговорів може відкритися лише тоді. Таку думку висловив політолог і керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

До цього президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Раніше Зеленський оцінив перспективи нових мирних переговорів із росією.

На цьому тлі Сибіга пояснив, чому серйозні переговори з Росією поки неможливі.

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