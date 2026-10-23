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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує вивізне мито на природний камінь, зокрема український лабрадорит, граніт і габро. Ініціатором запровадження мита виступила Національна асоціація добувної промисловості України.

Нові ставки



За новим законом, ставка становитиме 0,3 євро за кілограм, або 300 євро за тонну, та діятиме протягом десяти років. Закон №4903-IX, ухвалений на основі законопроєкту №15111-д, опубліковано в «Голосі України» 22 жовтня. Норма про мито набере чинності через 45 днів із дня, наступного за днем опублікування.

Мито поширюється на необроблений або начорно оброблений граніт, граніт, лише розрізаний чи розпиляний на прямокутні або квадратні блоки й плити, а також інші камені для монументів і будівництва. До останньої категорії належать, зокрема, лабрадорит і габро.

В Асоціації повідомили, що разом з експертами та учасниками ринку з червня послідовно відстоювали необхідність цих змін. Мета ініціативи: стимулювати переробку природного каменю в Україні та виробництво продукції з високою доданою вартістю.

«Наше завдання сьогодні — перейти від сировинної моделі до створення продукції з високою доданою вартістю, нових виробництв і робочих місць усередині країни», — йдеться в заяві Асоціації.

Аргументація Асоціації



Коли Україна експортує необроблений камінь, значна частина потенційного економічного ефекту реалізується за кордоном. Іноземні підприємства отримують доходи від розпилювання, полірування та виготовлення готових виробів. Розвиток власної переробки має дозволити українському бізнесу продавати дорожчу продукцію, збільшувати валютну виручку та створювати робочі місця.

За оцінкою голови парламентського фінансового комітету Данила Гетманцева, яку навела асоціація, запровадження мита може забезпечити близько 463 млн грн додаткових надходжень до державного бюджету щороку.

Також там наголосили, що після підписання закону пріоритетом має стати перетворення законодавчого рішення на конкретний економічний результат.

«Українські надра мають працювати на українську промисловість. Наступний крок — реальний розвиток переробного сектору», — заявили в Асоціації.

Про це повідомила Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ).

Нагадаємо, що 15 жовтня Верховна Рада ухвалила податок на додану вартість (ПДВ) для товарів, які українці замовляють за кордоном і отримують у міжнародних посилках. Парламент ухвалив цей законопроєкт лише з третьої спроби. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати.

Податок на додану вартість пошириться на всі дрібні комерційні замовлення товарів з іноземних електронних майданчиків, які раніше ввозилися без сплати податків.

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