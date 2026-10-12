Зеленський підписав закон про освіту мовами нацменшин для відкриття кластерів ЄС

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Президент Володимир Зеленський 12 жовтня підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України». Документ, за який того ж дня проголосували 266 народних депутатів Верховної Ради, покликаний розблокувати переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу.

Закон розширює можливості для здобуття освіти мовами корінних народів та нацменшин, що є офіційними мовами ЄС, зі збереженням української як основної мови освітнього процесу. Ухвалення та підписання акта стало ключовою умовою для зняття вето Будапешта та розблокування двох переговорних кластерів, а подальші кроки вже узгодили очільники МЗС України та Угорщини Андрій Сибіга й Аніта Орбан.

Така інформація міститься у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює право дітей із національних меншин і корінних народів навчатися рідною мовою. Водночас вони мають обов’язково вивчати українську. Документ підтримали 266 народних депутатів. Його ухвалення може допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу, які гальмувала Угорщина.

Президент України Володимир Зеленський може провести зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром під час найближчого міжнародного заходу. Україна зацікавлена в таких переговорах і вже готується до них.

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