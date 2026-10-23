Зеленський підписав закони про податки на посилки та звітність онлайн-платформ

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Президент України Володимир Зеленський підписав закони про оподаткування міжнародних посилок і запровадження звітності цифрових платформ про доходи користувачів. Нові правила передбачають скасування податкових пільг для частини міжнародних відправлень і автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через онлайн-сервіси.

Ухвалення відповідних законів є одним зі структурних маяків нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Україна мала виконати відповідні умови до кінця березня 2026 року.

Крім того, скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок та запровадження автоматичного обміну інформацією про доходи на цифрових платформах є умовами отримання Україною першого траншу кредитної допомоги від ЄС у межах Ukraine Support Loan.

Закони передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо оподаткування товарів, які купують через маркетплейси та доставляють з-за кордону.

ПДВ поширюватиметься на міжнародні онлайн-покупки вартістю до 150 євро, а нараховувати та сплачувати податок мають електронні платформи.

Водночас передбачено виняток: некомерційні міжнародні посилки вартістю до 45 євро залишатимуться звільненими від ПДВ.

За оцінками авторів законопроєкту, запровадження податку на міжнародні онлайн-покупки може приносити державному бюджету близько 10 млрд грн щороку.

Ці кошти планують спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету на потреби Збройних сил України.

Ще один напрям змін — запровадження системи обміну податковою інформацією відповідно до європейських правил.

Цифрові платформи передаватимуть податковій службі інформацію про доходи своїх користувачів. Нові вимоги стосуватимуться діяльності через електронні сервіси, зокрема продажу товарів і надання послуг.

Документ визначає порядок звітування цифрових платформ про доходи користувачів. Це має забезпечити автоматизований обмін відповідною податковою інформацією та наблизити українські правила до європейських стандартів.

Отже, підписані Володимиром Зеленським закони передбачають зміни як для міжнародної онлайн-торгівлі, так і для користувачів цифрових сервісів. Очікується, що оподаткування частини міжнародних покупок забезпечить додаткові надходження до бюджету, а звітність платформ сприятиме прозорішому обліку доходів.

Картки відповідних законопроєктів № 15111-д, № 16051−1 та № 15460 із підписом президента оприлюднили на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони, які змінюють правила оподаткування товарів, замовлених через іноземні маркетплейси. За новими правилами, ПДВ у розмірі 20% нараховуватимуть на такі покупки незалежно від їхньої вартості, починаючи з першого євро. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишаться без податку, а нововведення мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

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