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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність брати участь у нових президентських виборах, якщо вони проходитимуть в умовах воєнного стану. Ба навіть більше, він вважає за свій особистий обов'язок та відповідальність на посаді президента захищати країну від початку і до повного завершення російської агресії.

Водночас український лідер наголосив на готовності організувати прозорий виборчий процес за умови дотримання двох місяців повного припинення вогню з боку Росії, аби українці могли вільно зробити свій вибір.

«Передайте путіну: дайте нам два місяці повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. І ми, звісно, будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу - саме українського народу», - заявив Зеленський.

У Кремлі цю пропозицію одразу відкинули: речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про відмову від подібної паузи, звинувативши українську сторону в спробі перегрупувати сили.

Джерело: NBC News.

Американська блогерка Лора Лумер, яка раніше публічно підтримувала президента США Дональда Трампа, розкритикувала його заяву про необхідність зміни українського лідера Володимира Зеленського. Вона наголосила, що усунення Зеленського від влади не зупинить російську агресію, адже метою Кремля є захоплення України.

Президент Трамп назвав Зеленського складнішим за Путіна у переговорах —Interia.

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