Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі на Закарпатті подарував прем’єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру газети 1942 року, в яких згадується його прадід, котрий працював нотарем у Мукачеві.

Про це сам Мадяр розповів під час спільної із Зеленським пресконференції в Ужгороді за підсумками переговорів, назвавши подарунок особливим.

<br />

Угорський прем’єр наголосив, що Закарпаття має для нього значну особисту цінність через сімейну історію та власний досвід поїздок туди ще гімназистом у листопаді 1998 року, коли разом з однокласниками привозив медикаменти й медичне приладдя після масштабної повені, а також згадав свій візит у 2024 році до пошкодженої російським ракетним ударом київської лікарні «Охматдит».

Джерело: «Укрінформ».

24 листопада в Ужгороді Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Президент назвав переговори предметними та повідомив про конкретні домовленості. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

Читай нас у