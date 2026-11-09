Зеленський подав до Ради законопроєкт про декларування для співробітників СБУ

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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає повернення обов’язкового декларування для співробітників Служби безпеки України.

Зеленський направив законопроєкт

9 листопада стало відомо, що Зеленський направив до Ради законопроєкт, спрямований на повернення декларування для співробітників СБУ.

Це Закон про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до декларацій в умовах воєнного стану.

Його було визначено президентом як невідкладний. Законопроєкт одержано Верховною Радою України, передано на розгляд керівництву і направлено на розгляд Комітету ВР.

Про це повідомляється з посиланням на картку відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

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Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що керівники Служби безпеки України (СБУ) подають свої декларації про доходи у публічній частині реєстру.

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