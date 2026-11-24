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Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

Глава держави подякував угорському прем’єру за те, що той розпочав свій візит із вшанування пам’яті українських військових, які загинули, захищаючи країну.

Зеленський назвав зустріч важливою для відносин України з Угорщиною та Європейським Союзом. Він наголосив, що Україна продовжує працювати над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу до ЄС та прагне розвивати конструктивні відносини із сусідніми державами.

За словами президента, нині Україна працює над покращенням відносин не лише з Угорщиною, а й з Польщею, Румунією та Молдовою.

Джерело: Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

Мадяр запропонував Закарпаття як місце зустрічі із Зеленським.

Мадяр розкритикував ідею пов’язати бюджет ЄС із допомогою Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана у завуальованих закликах до збройного повстання та насильницької зміни конституційного ладу.

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