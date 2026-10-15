Зеленський пояснив, якими мають бути гарантії безпеки від США для України після війни

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Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів юридично закріплені гарантії безпеки, які передбачатимуть конкретну військову відповідь у разі нового нападу Росії. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що самого припинення вогню недостатньо для забезпечення тривалого миру. На його думку, американські зобов’язання мають бути чітко прописані та схвалені Конгресом США.

За словами Володимира Зеленського, гарантії безпеки мають передбачати конкретну та невідкладну реакцію Вашингтона в разі повторної агресії Росії. Україна прагне отримати не просто політичні запевнення, а юридично зобов’язальний механізм захисту.

«Якщо в мене на папері буде написано саме це: "Якщо Путін нападе на Україну, Трамп нападе на Путіна" – це і є гарантія безпеки», – пояснив український лідер.

Президент підкреслив, що домовленості мають містити більше конкретики, аби Україна могла розраховувати на реальний захист у разі нового нападу.

Зеленський зазначив, що звичайне припинення вогню не гарантує довгострокового миру, якщо не буде механізмів, які унеможливлять повторну російську агресію.

«Гарантії безпеки від Сполучених Штатів – прямий, хороший шлях. Це хороший шлях, але нам потрібно більше деталей... Ми сподіваємося, що матимемо міцне партнерство і юридично зобов'язальні гарантії безпеки, проголосовані в Конгресі», – зазначив глава держави.

Таким чином, Київ розраховує, що зобов’язання США матимуть юридичну силу та отримають підтримку американського Конгресу. За словами президента, це має стати основою міцного партнерства, яке зменшить ризик повторення війни.

Володимир Зеленський також наголосив, що вступ України до НАТО та Європейського Союзу залишається важливим напрямом забезпечення довгострокової безпеки.

Водночас, за його словами, сильні двосторонні домовленості зі Сполученими Штатами необхідні незалежно від того, чи стане Україна членом Альянсу.

Говорячи про значення перемоги, президент підкреслив: головний результат має полягати в тому, щоб унеможливити нову агресію Росії проти України. Саме тому Київ прагне отримати чіткі та юридично зобов’язальні гарантії, які визначатимуть дії партнерів у разі повторного нападу.

Про такі очікування Києва президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю National Public Radio.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує залишати посаду, попри заклики президента США Дональда Трампа змінити українського лідера. Він пояснив, чому не вважає зміну президента способом розв'язати проблеми, спричинені російською агресією.

Окрім того, Зеленський заявив, що щомісячні втрати російських військ сягнули 43 тисяч осіб.

Раніше Зеленський завершив годинні переговори з Бернемом у Лондоні.

Також президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

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