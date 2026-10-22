Зеленський пояснив сенс російського удару касетною ракетою по Печерську

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У ніч на 22 жовтня війська рф застосували проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками, одна з яких влучила в Печерському районі між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, вибір зброї з радіусом ураження до 400 метрів та цивільного району без жодних військових об'єктів був свідомим прагненням завдати найбільших втрат і руйнувань цивільному населенню. Унаслідок вибуху касетних боєприпасів у повітрі пошкоджено будівлі монастиря, житлові будинки, магазини та кафе, що, за словами Президента, підтверджує відсутність у рф намірів припиняти бойові дії.

Джерело: телеграм Зеленського.

ВАнаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 22 жовтня пошкоджено Свято-Введенський чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату. За повідомленнями, поранення дістали двоє парафіян. За інформацією видання, уламки пошкодили дах монастиря. Також повідомляється про двох поранених серед парафіян. Відомостей про їхній стан наразі немає.

У ніч на 22 жовтня внаслідок комбінованої російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ритейл-парк «Почайна». Удару зазнали кілька магазинів на території торговельного комплексу.

Магазин спортивних товарів Decathlon на Почайній у Києві тимчасово припинив роботу через пошкодження внаслідок балістичної атаки в ніч проти 22 жовтня. Наразі заклад не обслуговує покупців.

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