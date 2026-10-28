Зеленський пообіцяв не атакувати танкери з російським дизпаливом для США

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Сили оборони України не завдаватимуть ударів по суднах, які перевозять російське дизельне пальне до Сполучених Штатів. Про це 28 жовтня повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави підкреслив, що такі танкери мають безпосередній стосунок до американської сторони, тому не виступатимуть цілями для українських атак. Заява пролунала після дозволу США на окремі транзакції з російськими нафтопродуктами для відновлення постачання дизельного пального.

Водночас ця позиція стосується виключно суден, які прямують до американських портів, і не означає загального скасування дій проти об'єктів рф, що фінансують військову агресію.

Джерело: «Укрінформ».

Україна відновила обмін розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами. Президент Володимир Зеленський подякував американському лідеру Дональду Трампу, військовим та всім, хто долучився до поновлення співпраці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові повертають території під час серії наступальних операцій, а становище України на полі бою є найсильнішим за певний час.

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