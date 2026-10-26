Зеленський посмертно нагородив захисника Бахмута, батько якого застрелив Парубія

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Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня молодшого сержанта Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним «Лемберґ», який захищав Бахмут у складі 93-ї бригади «Холодний Яр».

Військовий служив у розвідці механізованого батальйону. 19 травня 2023 року під час боїв за Бахмут він дістав важке поранення. Через інтенсивні обстріли побратими не змогли його евакуювати. У вересні 2025 року захисник офіційно значився зниклим безвісти.

Михайло-Віктор є сином Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. За словами матері військового, син майже не спілкувався з батьком через різні погляди.

Загалом президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 674 українських військових, 312 із них — посмертно. Відповідні укази №1062/2026 та №1063/2026 від 26 жовтня оприлюднили на сайті глави держави.

Нагороди присудили за особисту мужність у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.

Серед відзнак — ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», а також медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя».

Посмертно відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» присудили лейтенанту Олегу Костюку.

Джерело: укази президента

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами розвідників Державної прикордонної служби України. Він подякував військовим за розвідувальну інформацію, перехоплення та операції, які допомагають захищати країну. Привітання приурочили до Дня розвідки ДПСУ, який в Україні відзначають 20 жовтня.

Зеленський нагородив українських воїнів до Дня захисників і захисниць України.

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками військовослужбовців Сил територіальної оборони, які захищають Україну від російської агресії.

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