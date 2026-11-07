Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України військовим, які разом із собою підірвали міст біля Ірпеня у 2022 році

Президент Володимир Зеленський 6 листопада присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» двом військовим посмертно — лейтенанту Захару Квасному і молодшому сержанту Роману Шиманському.

В документах зазначається, що звання присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Згідно з указом №1092/2026, звання Героя України присвоєне посмертно лейтенанту Захару Квасному.

Відповідно до указу №1093/2026, звання Героя України отримав посмертно молодший сержант Роман Шиманський.

Відомо, що командир інженерно-саперного взводу 70-го центру інженерного забезпечення Збройних сил України Захар Квасний і молодший сержант 70-го центру інженерного забезпечення Збройних сил України Роман Шиманський загинули 25 лютого 2022 року.

Взвод інженерних загороджень виконував завдання з підриву мосту у районі Ірпеня. Після цього українських воїнів атакували війська РФ. Коли вся група відійшла далі від мосту, 22-річний Захар Квасний і 37-річний Роман Шиманський залишилися на підривній станції. Бойове завдання обидва виконали ціною власного життя.

Тіло Захара Квасного українські військові знайшли під час боїв за визволення Гостомеля, а родичі — 6 березня 2022 року в одному з моргів Києва. Тіло Романа Шиманського знайшли 2 березня 2022 року.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України майору Марату Мамбетову, який був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».

Президент присвоїв звання Героя України полковнику ДПСУ Роману Паламару з Тернопільщини, який загинув під час виконання бойового завдання. Військовослужбовець евакуйовував поранених бійців із поля бою, коли загинув.

На сайті Президента України зареєстрували петицію із закликом присвоїти звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно) громадському та політичному діячу, військовослужбовцю, співзасновнику УНА-УНСО та колишньому політв’язню Кремля Миколі Карпюку.











Читай нас у