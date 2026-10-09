Зеленський повідомив про пошкодження енергосистеми та нові потреби в ППО

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду за участі військових і представників уряду. Під час зустрічі обговорили відновлення енергосистеми після російських атак, виконання планів стійкості в регіонах і ситуацію на фронті.

Зеленський подякував ремонтним бригадам, працівникам енергетичних компаній та обласній владі, які оперативно відновлюють роботу енергосистеми після російських ударів. За його словами, енергомережі та об’єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень, а відновлювальні роботи тривають цілодобово. Також оновили потреби в енергетичному обладнанні та пакетах протиповітряної оборони. Міністерство закордонних справ і команда Офісу президента готують відповідні звернення до партнерів. Зеленський зазначив, що планує переговори з лідерами.

Окремо президент заслухав доповідь про терміни виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Він наголосив, що затримки в роботах неприпустимі, а відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Також визначили окремі завдання для Києва через, за словами Зеленського, майже повне невиконання міською владою необхідних кроків. Крім того, президент заслухав звіт про ситуацію в Прилуках на Чернігівщині та доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень, які обговорювали з місцевими жителями.

Під час селектора міністр оборони України та Головнокомандувач ЗСУ доповіли про ситуацію на фронті, насамперед на Донеччині — у районах Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська та Краматорська. Зеленський повідомив про результати знищення російських військових, які намагалися просочуватися в Добропілля. За підсумками обговорення визначили рішення, які мають дати результат упродовж найближчих тижнів. Президент подякував підрозділам, які повністю виконують поставлені завдання.