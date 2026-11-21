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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступний раунд переговорів відбудеться до Різдва. Глава держави розраховує, що сторони зможуть продовжити переговорний процес до цього часу.

Відповідаючи на запитання, коли можна очікувати проведення наступного раунду переговорів у форматі Україна-Європа-США-Росія, Зеленський сказав: «Наші радники з безпеки будуть мати ряд контактів, може, в відеоформаті, може ще офлайн для того, щоб підготувати адженду, тобто зміст для зустрічі і підготувати ауткам, тобто (очікуваний – ред.) результат цієї зустрічі».

За словами Президента, під час переговорів у Берліні 19 листопада американська сторона запропонувала провести перемовини до Різдва. «Вони запитали, що я думаю. Я їм сказав: "До Різдва, безумовно. Можемо раніше. Давайте робити раніше». Чим раніше можемо зробити якийсь результат, тим краще. Збережемо людей», - наголосив Зеленський.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у чаті, передає кореспондент Укрінформу.

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