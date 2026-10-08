Зеленський повіз главу МЗС Британії до Прилук, де показав страшний злочин рф

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Президент Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідали Прилуки на Чернігівщині, де напередодні російська ракета влучила у п’ятиповерхівку.

Під час візиту вони поспілкувалися з місцевими жителями, відвідали лікарню та вшанували пам’ять загиблих.

За словами Зеленського, внаслідок удару загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення. Рятувальникам вдалося врятувати 31 людину, зокрема 15 людей, які опинилися повністю під завалами.

Президент подякував близько 500 рятувальникам, поліцейським та іншим фахівцям, які працювали на місці удару, і закликав партнерів посилити підтримку України, передусім засобами протиповітряної оборони.

Також Зеленський наголосив на необхідності посилення переговорного процесу та санкційного тиску на Росію.

Прилуки залишилися без газу після масованого удару рф.

Нагадаємо, РФ ракетою знищила п’ятиповерхівку з людьми у Прилуках.

У Прилуках Чернігівської області рятувальники ДСНС дістали живою маленьку дитину з-під завалів житлового будинку, який був зруйнований унаслідок російського ракетного удару.

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