Зеленський прибуде до Норвегії для переговорів про війну та безпеку Європи, — Reuetrs

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Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня відвідає столицю Норвегії Осло, де проведе переговори щодо війни Росії проти України та безпекової ситуації в Європі. Зустріч відбудеться в межах поточних дипломатичних зусиль за участю лідерів України, Норвегії та Фінляндії.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Володимир Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч. За його словами, переговори відбудуться у важливий для України період.

«Президент Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у рамках поточних дипломатичних зусиль у критичний для України час», — зазначив Стьоре.

Президент Фінляндії Александр Стубб також підтвердив свою участь у переговорах із Зеленським і норвезьким прем’єром.

За словами Александра Стубба, головними темами зустрічі стануть російська агресія проти України та загальна безпекова ситуація в Європі.

«Незаконна агресивна війна Росії проти України та загальна ситуація з безпекою в Європі», — так Стубб окреслив порядок денний майбутніх переговорів.

Після завершення зустрічі Володимир Зеленський, Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре мають провести спільну пресконференцію. Про це повідомили в уряді Норвегії.

Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідає Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.

За інформацією агентства, до цих переговорів можуть долучитися Володимир Зеленський і представники європейських держав.

Водночас офіційного підтвердження участі Стіва Віткоффа або американської делегації саме в зустрічі Зеленського з лідерами Норвегії та Фінляндії 20 жовтня наразі немає.

Таким чином, переговори в Осло мають зосередитися на подальших дипломатичних зусиллях щодо завершення війни Росії проти України та питаннях європейської безпеки. Можлива участь представників США залишається непідтвердженою.

Про це повідомляє Reuetrs.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

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