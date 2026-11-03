Зеленський прибув до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Мерцом

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Президент України Володимир Зеленський 3 листопада перебуває з візитом у Берліні, де має зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит українського лідера офіційно підтвердили в німецькому уряді.

Сам Фрідріх Мерц також анонсував зустріч під час виступу в Берлінській торгово-промисловій палаті.

«Він буде зі мною близько полудня», — заявив канцлер.

Візит українського президента відбувається напередодні нових переговорів між Україною та Росією щодо припинення війни.

За інформацією журналістів, під час зустрічі Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц можуть обговорити подальшу військову та фінансову допомогу Україні.

У пресслужбі німецького уряду повідомили, що на 13:00 за місцевим часом запланована зустріч української та німецької делегацій. Після цього, о 14:00, Зеленський і Мерц мають провести спільну пресконференцію.

Візит Володимира Зеленського до Берліна відбувається невдовзі після повернення Фрідріха Мерца з поїздки країнами Азії.

Напередодні речник німецького уряду зазначав, що питання допомоги Україні було одним із головних під час азійського турне канцлера.

Про це повідомляє «Суспільне».

Наразі Німеччина обговорює з низкою держав можливість додаткових поставок систем протиповітряної оборони для України. Також у середині листопада Берлін прийме нову зустріч «коаліції охочих», під час якої партнери обговорять подальшу підтримку Києва.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

Німеччина разом із Францією та Великою Британією плануєвзимку провести в Берліні зустріч Коаліції охочих. За словами канцлера Фрідріха Мерца, головною метою стане координація подальшої допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, зокрема по мостах. За його словами, Росія також атакує цивільну інфраструктуру — склади, дата-центри та об’єкти мобільного зв’язку. Зеленський наголосив, що Україна не планує залишати такі удари без відповіді.

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