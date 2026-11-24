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Президент Володимир Зеленський заявив, що добровільна відмова України від Донбасу не забезпечить миру навіть за наявності гарантій безпеки, а лише підштовхне росію до висування нових територіальних вимог.

Під час спілкування з представниками громад у Чопі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у вівторок, 24 листопада, глава держави наголосив, що залишення власної землі за власним рішенням, а не через бойові дії, фактично означатиме поразку у війні та може відкрити шлях до претензій кремля на Харківщину, Дніпро та Запоріжжя.

За словами Зеленського, Україна має поєднувати утримання позицій із переговорною роботою заради миру, але в жодному разі не погоджуватися на здачу територій без бою, оскільки росія в такому разі просто обдурить. Президент переконаний, що якщо агресору не вдасться «продавити» Україну за умови стійкості США та єдності Європи, рф буде змушена піти на припинення вогню через втрати понад 50 тисяч військових на місяць, а також виснаження економічних, енергетичних і логістичних спроможностей.

Джерело: Зеленський у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Мінські угоди не забезпечили Україні надійних гарантій безпеки й не змогли зупинити російську агресію. За його словами, поступки щодо Криму лише заохотили Росію до подальшої окупації українських територій.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть укласти мирну угоду між Україною та Росією якомога швидше, бажано до січня. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Київ не погодиться на мир ціною неприйнятних поступок.

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