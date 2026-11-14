Зеленський прокоментував сутички у Петропавлівській Борщагівці

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що сутички у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада, були заздалегідь підготовлені.



«Це підготовлена історія. Абсолютно. На мій погляд і з того, що я бачив у матеріалах. Усі бачили жінку, яка все це почала, і мали змогу подивитись – хто вона, яка у неї мотивація. Звісно, в будь-якій подібній історії є і звичайні люди. Але загалом виглядає, що це підготовлена історія, і що правоохоронні органи повинні дати всі відповіді на те, що там сталося», – підкреслив Зеленський.

Про це глава держави розповів під час закритої зустрічі з журналістами, передає Главком.

Нагадаємо, четверо військовослужбовців повідомили, що зазнали побиття в будівлі військової частини Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці.

Сутички в Петропавлівській Борщагівці завершилися підозрою 18-річному хлопцю.

Раніше правоохоронці встановили 130 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці.

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