Зеленський провів переговори із спецпредставниками Трампа

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Президент України Володимир Зеленський 18 жовтня мав розмову із представниками Президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, під час яких сторони обговорили результати попередніх зустрічей української та американської команд у Флориді.

Глава держави наголосив, що мир можливий лише завдяки силі та співпраці, заснованій на взаємній довірі.

Окремо під час розмови порушили питання постійних російських обстрілів та потребу в посиленні системи протиповітряної оборони. Володимир Зеленський підкреслив ключову роль США у зміцненні безпекових позицій та підтвердив готовність України надалі працювати конструктивно для досягнення справедливого миру.

Джерело: Офіс Президента України.

У програмі Meet the Press на телеканалі NBC Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський уряд надіслав сигнал щодо обмеження функціонала систем Starlink та Starshield для України, після чого компанія SpaceX технічно реалізувала ці ліміти.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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