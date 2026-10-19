Зеленський провів переговори з американською оборонною компанією Lockheed Martin

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У понеділок, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Однією з тем обговорення став захист України від балістичних ракет.

Зеленський наголосив, що системи Patriot компанії і літаки F-16 відіграють важливу роль у захисті від російської балістики та реактивних "шахедів".

"І з обома напрямами зараз непросто. Обговорили, як можемо розширити та збільшити постачання. Зараз компанія нарощує виробництво перехоплювачів балістики", – сказав він.

Він наголосив, що Україна розраховує, що частину з них зможе закупити.

"Також намагаємося зробити все, щоб обслуговування та ремонт F-16 відбувалися в Україні. Дякую за зустріч. Важливо, що Lockheed Martin присутня в Україні. Робимо зі свого боку все, щоб наше партнерство розширювалось", – додав український президент.

Про це він повідомив у соцмережах.

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