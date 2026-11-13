Зеленський провів жорстку розмова з урядовцями щодо світла та опалення

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Президент України Володимир Зеленський провів 13 листопада селекторну нараду з урядовцями, на якій обговорив ситуацію з поверненням світла до житлових будинків та підключення їх до опалення.



«Була сьогодні жорстка розмова з урядовцями на селекторі. Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати», — зазначив президент.

Він також заслухав звіти по ситуації в Конотопі, Шостці, де людям необхідно надати допомогу.

«Ми вдячні і пишаємось нашими енергетиками, реально героїчними ремонтними бригадами – абсолютно, – рятувальниками нашими ДСНС України, які часто навіть під обстрілами відновлюють постачання електрики. Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція, і дуже швидка», — повідомив президент.

Нагадаємо, Укренерго анонсувало графіки відключення світла на 14 листопада.

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