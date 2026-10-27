Зеленський проводить переговори зі Стуббом і Стере після їхньої розмови з Путіним

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Президент України Володимир Зеленський розмовляє з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере після їхніх переговорів із Володимиром Путіним. Про це повідомили в Офісі президента України.

Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин, інформує Суспільне.

За його словами, зараз глава держави проводить розмову з президентом Фінляндії та прем’єром Норвегії за підсумками їхнього діалогу з Путіним.

Нагадаємо, Сибіга пояснив, чому серйозні переговори з Росією поки неможливі.

Раніше Зеленський оцінив перспективи нових мирних переговорів із росією.

До цього помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Також Ушаков заявив, що Росія, США та Китай почали готувати тристоронню зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. За словами помічника путіна, Москва, Вашингтон і Пекін нібито вже готові до її проведення.

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