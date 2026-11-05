Зеленський розкритикував роботу Київводоканалу і заговорив про кадрові зміни

Президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво «Київводоканалу» можуть змінити, якщо підприємство не прискорить роботу в умовах проблем з енергопостачанням у столиці. За його словами, комунальні служби мають діяти оперативніше, адже Київ переживає складний період через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Президент розкритикував темпи роботи «Київводоканалу» та заявив, що підприємство має працювати швидше. «Водоканал повинен працювати не так. При всій повазі до людей. Я їх не знаю. Вони повинні працювати більше, швидше. Якщо треба міняти менеджмент водоканалу, хай міняють», — заявив глава держави.

Зеленський також наголосив, що Київ опинився в одній із найскладніших ситуацій з енергопостачанням. За його словами, російські удари пошкодили зв’язки між об’єктами генерації та столицею. Через це електроенергію не завжди вдається передати споживачам у Києві, навіть коли вона є в загальній енергосистемі. Президент повідомив, що ремонтні бригади щодня працюють над відновленням електропостачання. Водночас він навів приклад ситуації, коли мешканці Києва перекрили дорогу через тривалу відсутність світла.

За словами Зеленського, у цій ситуації поліція допомогла залучити працівників до ремонту енергетичного об’єкта. Коли люди побачили, що ремонтні роботи нарешті розпочалися, вони розблокували рух. Таким чином, президент дав зрозуміти, що очікує від комунальних підприємств і служб швидшої реакції на проблеми в місті. Зокрема, він не виключив кадрових змін у керівництві «Київводоканалу», якщо робота підприємства не стане оперативнішою. Про це Зеленський

сказав

в інтерв’ю телеканалу ТСН.

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Комунальні служби та енергетики у посиленому режимі нормалізують тиск у мережі водопостачання Києва після чергової російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури, що спричинила перебої з електроживленням 5 листопада.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру сьогодні, 5 листопада, виникли перебої з водопостачанням. У п’яти районах столиці тимчасово відсутня вода або знижений тиск у водопровідній мережі.

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