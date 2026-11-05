Зеленський розкритикував ставлення Маска до втрат російських військових

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Президент України Володимир Зеленський висловився щодо заяв американського бізнесмена Ілона Маска про втрати російських військових у війні проти України.

«Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як Росія втрачає солдатів», – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Росія є агресором, а її військові перебувають на чужій території.

«Агресор – хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі», – додав президент.

Крім того, Зеленський прокоментував можливий жартівливий характер висловлювань Маска, зазначивши, що не розуміє такого гумору.

«Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти», – сказав глава держави.

Тизер програми опублікували 4 листопада на YouTube-каналі ZDF – німецької служби суспільного мовлення.

Про це глава держави заявив у тизері програми ZDF Magazin Royale на YouTube.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск іронічно прокоментував результати проміжних виборів у США, під час яких кандидати від Республіканської партії зазнали низки поразок. Бізнесмен пожартував, що його нібито «космічні лазери», призначені для втручання у голосування, цього разу не спрацювали.

Демократична партія США здобула значні перемоги на проміжних виборах 3 листопада, посиливши позиції в обох палатах Конгресу. Результати голосування стали серйозним ударом для президента Дональда Трампа на тлі невдоволення виборців економічною ситуацією та війною з Іраном.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагаєна виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

Член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

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