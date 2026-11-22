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Окупанти змінили тактику й нині зосереджуються на знищенні електромереж та ліній передач, намагаючись відрізати від джерел живлення Одесу, Одеську область та Дніпровщину. Через це там склалася вкрай складна ситуація зі значними відключеннями світла, розповів 22 листопада президент Володимир Зеленський.

В Одесі вже заживили критичну інфраструктуру та працюють над альтернативним постачанням. Ремонтні роботи також тривають у Дніпрі, Кам’янському, на Харківщині та Полтавщині — за словами глави держави, необхідне обладнання й ресурси для відновлення є, а військові отримали конкретні завдання для протидії новій тактиці ворога.

Під час доповідей урядовців щодо ліквідації наслідків атак президент подякував міністру енергетики, міністру внутрішніх справ, прем’єр-міністру, а також ремонтним бригадам, енергетикам, комунальникам і рятувальникам ДСНС, які фактично цілодобово повертають світло після ударів.

Джерело: заява Президента України Володимира Зеленського.

Станом на вечір 22 листопада через складну ситуацію в енергосистемі наразі аварійні відключення електроенергії застосовуються одразу у п’яти областях — Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській.

У неділю, 22 листопада 2026 року, у Дніпрі, а також у Дніпровському, Самарівському та Кам’янському районах Дніпропетровської області ввели в дію екстрені відключення електроенергії.

У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

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