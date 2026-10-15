Зеленський розпочав візит до Брюсселя із зустрічі з Генсеком НАТО

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Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували кроки щодо посилення безпеки України та розширення оборонних постачань.

Під час переговорів Володимир Зеленський наголосив, що росія відповіла на чергові спроби США знизити інтенсивність ударів ескалацією атак проти цивільної та енергетичної інфраструктури України. Лише від початку минулої доби російські війська випустили майже 1 000 ударних безпілотників, а також здійснили кілька хвиль балістичних ударів.

В умовах постійного обстрілу житлових будинків та критичних об'єктів Україна потребує негайного прискорення постачання засобів ППО, насамперед перехоплювачів балістичних ракет та боєприпасів для винищувачів F-16. Ситуація додатково ускладнюється на тлі обмежень у функціонуванні терміналів Starlink в Україні, що робить безперебійність та ритмічність оборонної допомоги від партнерів по НАТО ще більш критичною. Глава держави підкреслив, що формування та оперативна передача нових пакетів озброєння є щоденним завданням, яке безпосередньо рятує життя українців.

Джерело: Зеленський у телеграмі.

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