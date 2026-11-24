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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю данському музиканту й телеведучому Беньяміну Гаву розповів про реакцію своєї дружини Олени Зеленської на цуценя американського пітбультер’єра на ім’я Фрея, яке йому влітку подарував американський боксер Теренс Кроуфорд.

За словами глави держави, коли він приніс собаку додому і передав дружині, перша леді відреагувала категоричним «Ні!».

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Під час розмови Зеленський також показав фото обох своїх собак — Фреї та її «сестрички» Вікі. Оскільки і президент України, і інтерв’юер є власниками пуделів, вони жартома зійшлися на думці, що саме пуделі є найрозумнішими та «дуже небезпечними» собаками.

Джерело: інтерв’ю президента України Володимира Зеленського данському музиканту та телеведучому Беньяміну Гаву.

25 серпня президент України Володимир Зеленський отримав від американського боксера Теренса Кроуфорда особливий подарунок — цуценя американського пітбультер’єра на ім’я Фрея. Ім’я собачки пов’язане з майбутньою українською системою протиповітряної оборони FREYJA, яка нині перебуває на етапі розробки.

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