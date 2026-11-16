Зеленський розповів, яку військову допомогу Україна проситиме на засіданні Рамштайну

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Під час завтрашнього засідання «Рамштайну» Україна представить партнерам ключові потреби для зміцнення оборони. Зокрема, йтиметься про перехоплювачі для протиповітряної оборони, боєприпаси для бойової авіації та додаткове фінансування.

Також учасники зустрічі обговорять виробництво безпілотників і реалізацію спільних оборонних проєктів.

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до засідання та наголосив, що основну увагу приділять забезпеченню української ППО перехоплювачами й бойової авіації необхідною амуніцією. Крім того, Україна порушить питання додаткового фінансування.

"Готуємось до зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн" уже завтра – міністр оборони Євгеній Хмара представить наші потреби та ключові пріоритети у співпраці. Звісно, зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією. Є перспектива збільшити виробництво дронів для наших Сил оборони. Будемо говорити про додаткове фінансування", - повідомив Зеленський.

За словами Президента, потрібно й більше імпульсу для спільних із партнерами виробництв. Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати.

"Розраховую на змістовну зустріч. Міністр оборони доповів і щодо виконання плану далекобійних санкцій: наші українські дипстрайки досягають визначених цілей. Затвердив нові операції. Слава Україні!", - резюмував Глава держави.

Про це глава держави повідомив у телеграмі.

Нагадаємо, що Нове засідання Рамштайну запланували на листопад 2026 року.

Раніше ми повідомляли, що У Берліні стартувала 34-та зустріч «Рамштайн» щодо підтримки України.

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